Voleybolda transfer
Çanakkale Belediyespor, pasör Cansu Aydınoğulları ile sözleşme imzaladı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, pasör Cansu Aydınoğulları ile sözleşme imzaladı.
Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, kulüp binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda geçen hafta başantrenör Dragan Nesic ile anlaşmaya vardıklarını ve transferler yaptıklarını belirten Çetin, "Çanakkale Belediyespor olarak yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Takımımızın eski oyuncularından Cansu ile yaptığımız görüşme sonucu anlaşmaya vardık ve yeni sezon kadromuza dahil ettik. Kendisine ve kulübümüze başarılı bir yıl temennisinde bulunuyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Cansu Aydınoğulları ise yeni sezonda daha başarılı sonuçlar için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı.
Deneyimli pasör, Çanakkale Belediyespor'u çok sevdiğini, İstanbul'da başladığı spor hayatının ikinci durağının Çanakkale olduğunu belirtti.
Cansu, yeniden Çanakkale'de forma giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Burayı çok seviyorum. Daha önce burada forma giymiştim. Yeni sezonda da yine aynı şehirde başarı kazanmak için mücadele vereceğim. Takımımızın başarı çıtasını yükseltmek için tüm gücümle çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.
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