Voleybolda kadın millilerin aday kadrosu açıklandı!

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, milliler, 2018 yılında sırasıyla FIVB Voleybol Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.



TVF Milli Takımlardan Sorumlu Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, bu yıl içinde kadın milli takımının önemli turnuvalara katılacağını vurgulayarak, "A Kadın Milli Takımımız, 2018 yılında 3 tane önemli turnuvaya katılacak. Bu yoğun maratonda 3 farklı milli takım oluşturarak geniş bir oyuncu havuzuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenecek olması sebebiyle FIVB Voleybol Milletler Ligi karşılaşmalarında ekibin artılarına ve eksilerine bakacaklarını, deneyim kazanarak çalışmalara da o doğrultuda devam edeceklerini aktaran Mumcu, "İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda hedefimiz şampiyonluk. FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ise zorlu bir grupta yer alıyoruz. Öncelikli hedefimiz, güzel bir oyun ortaya koyarak gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya Şampiyonası'nın uzun bir turnuva olduğuna dikkati çeken Mumcu, şunları kaydetti:

"Bu yüzden adım adım ilerlemek istiyoruz ve elbette hedefimiz en iyi sonucu elde etmek. A Kadın Milli Takımımızın oyuncuları ve teknik heyeti de bunun

bilincine sahip isimlerden oluşuyor. Herkes bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek."



Milli takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (VakıfBank), Gamze Alikaya (Galatasaray), Buse Ünal (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Aslıhan Kılıç (Halkbank), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Neslihan Demir Güler (Galatasaray), Ceren Kestirengöz (Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas), Meryem Boz (Seramiksan), Ebrar Karakurt (VakıfBank), Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA)

Smaçörler: Gözde Kırdar (VakıfBank), Neriman Özsoy (Toyota Queensesis), Fulden Ural (Halkbank), Meliha İsmailoğlu (Eczacıbaşı VitrA), Şeyma Ercan (Beşiktaş), Saliha Şahin (Karayolları), Tuğba Şenoğlu (VakıfBank), Yağmur Mislina Kılıç (Türk Hava Yolları), İlkin Aydın (Galatasaray)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe), Kübra Çalışkan (VakıfBank), Beyza Arıcı (Eczacıbaşı VitrA), Zehra Güneş (VakıfBank), Yasemin Güveli (Karayolları), Aslı Kalaç (Galatasaray)

Liberolar: Hatice Gizem Örge (VakıfBank), Şebnem Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Aylin Sarıoğlu (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Melisa Memiş (Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas).