Voleybolda haftanın programı belli oldu!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)
11 Şubat Pazar:
14.00 Çanakkale Belediyespor-VakıfBank (Anafartalar)
15.30 İlbank-Seramiksan (TVF Başkent)
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
17.30 Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (BJK Akatlar)
- EFELER LİGİ
Yarın:
13.00 Maliye Piyango-Beşiktaş (TVF Başkent)
14.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Kula)
15.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Metro Enerji)
16.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Galatasaray Park)
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