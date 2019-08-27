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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
27.08.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Voleybolda fikstür çekildi

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Voleybolda fikstür çekildi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Volley Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve kulüp temsilcileri katıldı.

Üstündağ, yaptığı konuşmada, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara başarı diledi.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın temsil edeceğini hatırlatan Üstündağ, "Türk voleybolu Avrupa ve dünyada çok önemli bir yerde." dedi.

Üstündağ, Türkiye'nin 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Milli takımımız şampiyonaya iyi başladı. İnşallah müsabakalar sonunda arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz dereceleri elde ederiz. Ardından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri var. Takımımızın olimpiyatlara katılmasının, Türk voleybolu adına çok önemli olacağını biliyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımın oluşmasında hiç kuşkusuz en büyük pay kulüplerimizin. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek, emek takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 12'şer takım mücadele edecek. Sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12 Ekim, Efeler Ligi'nde ise 27 Ekim'de başlayacak.

Normal sezonda ilk 8 sırayı alan takımlar play-off'a kalacak. Son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Lig sıralamasında öncelikle galibiyet sayısına bakılacak.

Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

-Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
-Karayolları-Beşiktaş
-Atlas Global Yeşilyurt-PTT
-Nilüfer Belediyespor-Galatasaray
-VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor
-Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA

- Efeler Ligi

-Arkas Spor-Belediye Plevne
-Spor Toto-Sorgun Belediyespor
-Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank
-Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
-Galatasaray-İnegöl Belediyespor
-Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol

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