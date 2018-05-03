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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
aa-spor
03.05.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Voleybolda Avrupa'nın zirvesinde iki Türk!

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Voleybolda Avrupa'nın zirvesinde iki Türk!

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde mücadele verecek VakıfBank ve Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirebilmek için sahaya çıkacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bu hafta sonu düzenlenecek organizasyon, ev sahibi CSM Volei Alba ve İtalya'nın Imoco Volley takımlarıyla birlikte, Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray'ın katılımıyla yapılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 sezonun 5'ine Türk ekipleri damgasını vururken, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu.
Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.
Organizasyonun 2014 yılında Bakü'de düzenlenen Dörtlü Final etabında şampiyonluğu, finalde VakıfBank'ı geçen Dinamo Kazan elde etti ve Rus ekibi Türk takımlarının 3 sezonluk hegemonyasını sonlandırdı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından 2016 yılında organize edilen Dörtlü Final'de ise VakıfBank, finalde ev sahibi ekibe yenilerek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirme şansını kaçırdı.

VakıfBank, geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı ve kendisinin üçüncü, Türk takımlarının ise beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını getirdi.

KADINLARDA 12 ŞAMPİYONLUK

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 12 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.
Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 9 Avrupa kupası kaldırmayı başardı.

VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015
yılında Şampiyonlar Ligi ve 2018 yılında CEV Kupası, Bursa Büyükşehir
Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.
Toplamda Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da 12 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, 3 şampiyonlukla Eczacıbaşı VitrA, ikişer şampiyonlukla da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

KADIN TAKIMLARININ BAŞARI KARNESİ

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:
Yıl Takım Organizasyon Derece
1980 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 2
1983 Ankara Pazarları CEV Kupası 4
1984 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 4
1986 Arçelik CEV Kupası 4
1988 Emlak Bankası CEV Kupası 3
1991 VakıfBank CEV Kupası 3
1992 VakıfBank CEV Kupası 3
1993 Eczacıbaşı CEV Kupası 2
1996 Emlak Bankası CEV Kupası 2
1997 Galatasaray CEV Kupası 3
1998 VakıfBank Şampiyon Kulüpler Kupası 2
Beşiktaş Kupa Galipleri Kupası 4
Güneş Sigorta CEV Kupası 4
1999 VakıfBank Şampiyon Kulüpler Kupası 2
Eczacıbaşı Kupa Galipleri Kupası 1
2000 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 3
ENKA Spor Kupa Galipleri Kupası 4
Güneş Sigorta CEV Kupası 3
2001 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4
Beşiktaş CEV Kupası 4
2002 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4
2004 VakıfBank Güneş Sigorta Top Teams Kupası 1
2005 Eczacıbaşı Top Teams Kupası 3
2006 VakıfBank Güneş Sigorta Şampiyonlar Ligi 4
2008 VakıfBank Güneş Sigorta Challenge Kupası 1
2009 Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi 4
Fenerbahçe Acıbadem CEV Kupası 3
2010 Galatasaray Challenge Kupası 3
Fenerbahçe Acıbadem Şampiyonlar Ligi 2
2011 VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom Şampiyonlar Ligi 1
Fenerbahçe Acıbadem Şampiyonlar Ligi 3
2012 Galatasaray CEV Kupası 2
Fenerbahçe Universal Şampiyonlar Ligi 1
2013 Fenerbahçe CEV Kupası 2
VakıfBank Şampiyonlar Ligi 1
Galatasaray Daikin Şampiyonlar Ligi 4
2014 VakıfBank Şampiyonlar Ligi 2
Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 4
Fenerbahçe CEV Kupası 1
Beşiktaş Challenge Kupası 2
2015 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar Ligi 1
VakıfBank Şampiyonlar Ligi 3
Galatasaray Daikin CEV Kupası 3
Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 1
2016 Galatasaray CEV Kupası 2
Trabzon İdmanocağı Challenge Kupası 2
Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 4
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi 2
Fenerbahçe CEV Şampiyonlar Ligi 3
2017 Galatasaray CEV Kupası 3
Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 1
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi 1
Eczacıbaşı VitrA CEV Şampiyonlar Ligi 3
2018 Eczacıbaşı VitrA CEV Kupası 1
Bursa Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 2

ERKEKLERDE 3 ŞAMPİYONLUK

Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.
İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.
Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.

ERKEK TAKIMLARININ BAŞARI KARNESİ

Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:

Yıl Takım Organizasyon Derece
1967 Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası 4
1972 Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası 4
1978 Büyükdere Borankay Şampiyon Kulüpler Kupası 4
Eczacıbaşı Kupa Galipleri Kupası 4
1980 Eczacıbaşı Şampiyon Kulüpler Kupası 3
Vinylex Kupa Galipleri Kupası 4
1982 Güney Sanayi CEV Kupası 4
1983 Güney Sanayi Kupa Galipleri Kupası 4
1992 Galatasaray CEV Kupası 4
1997 NETAŞ CEV Kupası 2
1999 Arçelik Kupa Galipleri Kupası 4
2000 Galatasaray Kupa Galipleri Kupası 4
2001 Erdemirspor Top Teams Kupası 4
2007 Halkbank CEV Kupası 3
2009 Arkas Spor Challenge Kupası 1
2011 Arkas Spor Challenge Kupası 2
2012 Arkas Spor Şampiyonlar Ligi 4
2013 Halkbank CEV Kupası 1
Maliye Milli Piyango CEV Kupası 4
2014 Halkbank Şampiyonlar Ligi 2
Fenerbahçe Challenge Kupası 1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 3
2017 Fenerbahçe CEV Kupası 3
Galatasaray HDI Sigorta Challenge Kupası 3
Ziraat Bankası Challenge Kupası 4
2018 Ziraat Bankası CEV Kupası 2
Maliye Piyango Challenge Kupası 4

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