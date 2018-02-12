Voleybolda Avrupa mesaisi
Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı sahaya çıkacak.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas Spor, Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Erkekler Kupası'nda Ziraat Bankası ve CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Maliye Piyango, 13-15 Şubat tarihlerinde Avrupa sahnesinde mücadele edecek.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, B Grubu'ndaki 5. maçında yarın TSİ 20.00'de Yunanistan'ın PAOK takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas Spor, E Grubu'ndaki 5. hafta maçında 14 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da Belçika'nın Noliko takımını ağırlayacak.
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, A Grubu'ndaki 5. maçında 15 Şubat Perşembe günü saat TSİ 22.30'da İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımına misafir olacak
CEV Erkekler Kupası'nda Ziraat Bankası, 4'lü Finaller turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Belçika'nın Lindemans takımını konuk edecek.
Ziraat Bankası, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Erkekler Kupası'nda yarı finale yazdıracak. Her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek.
Ziraat Bankası, turu geçmesi durumunda, yarı finalde Calzedonia Verona (İtalya) - Montpellier Volley UC (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Maliye Piyango, 4'lü Finaller turu ilk maçında, 14 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Bulgaristan'ın Montana Volley takımını ağırlayacak.
Maliye Piyango, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda yarı finale çıkacak. İki maç sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set uygulanacak.
Maliye Piyango, turu geçerse yarı finalde, Bunge Ravenna (İtalya) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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