Voleybolda Avrupa mesaisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber: VakıfBank namağlup lider

Voleybol
12.02.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Voleybolda Avrupa mesaisi

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Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı sahaya çıkacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas Spor, Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Erkekler Kupası'nda Ziraat Bankası ve CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Maliye Piyango, 13-15 Şubat tarihlerinde Avrupa sahnesinde mücadele edecek.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, B Grubu'ndaki 5. maçında yarın TSİ 20.00'de Yunanistan'ın PAOK takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas Spor, E Grubu'ndaki 5. hafta maçında 14 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da Belçika'nın Noliko takımını ağırlayacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, A Grubu'ndaki 5. maçında 15 Şubat Perşembe günü saat TSİ 22.30'da İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımına misafir olacak

CEV Erkekler Kupası'nda Ziraat Bankası, 4'lü Finaller turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Belçika'nın Lindemans takımını konuk edecek.

Ziraat Bankası, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2018 CEV Erkekler Kupası'nda yarı finale yazdıracak. Her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek.

Ziraat Bankası, turu geçmesi durumunda, yarı finalde Calzedonia Verona (İtalya) - Montpellier Volley UC (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Maliye Piyango, 4'lü Finaller turu ilk maçında, 14 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Bulgaristan'ın Montana Volley takımını ağırlayacak.

Maliye Piyango, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda yarı finale çıkacak. İki maç sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set uygulanacak.

Maliye Piyango, turu geçerse yarı finalde, Bunge Ravenna (İtalya) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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