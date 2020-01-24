Voleybolda 14. hafta programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
16.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Burhan Felek)
26 Ocak Pazar:
15.00 Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.30 Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
19.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)
19.00 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
15.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Haldun Alagaş)
14.00 Arhavi Voleybol-Spor Toto (Arhavi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)
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