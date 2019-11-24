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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.11.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Voleybolcular hastanelik olunca maç ertelendi!

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Voleybolcular hastanelik olunca maç ertelendi!

Türkiye Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru takımının 10 oyuncusu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Türkiye Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru takımının 10 oyuncusu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Takımın oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor maçı federasyon tarafından ertelendi.

Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşılaşacak olan Kuzeyboru takımı oyuncuları, maçın oynanacağı kente gitti. Kamp yapacakları otele geçen oyuncalarda gece saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetleri başladı. Bunun üzerine oyuncular, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 10 oyuncu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor maçı için 22.11.2019 cuma günü Mardin'e gelerek kamp yapacağı otele yerleşmişti. Maalesef maçtan bir önceki gece yani 23.11.2019 gecesi takımızdan 10 sporcu henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple mide bulantısı ve ishal şikayeti ile hasteneye kaldırıldı. Oyuncularımız gece boyunca hastanede yatarak tedavi edilip sabah itibariyle taburcu edilmişledir. Maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmiş olup, oyuncularımız otelde doktor gözetimi altında bekletilmektedir. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve değerli eşi Gülseren Yaman'a misafirperverliği ve yardımları için teşekkür ediyoruz" denildi.

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