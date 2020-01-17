Voleybol haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Bugün:

18.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (TVF Burhan Felek)

19 Ocak Pazar:

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

14.00 Beşiktaş-Karayolları (TVF Burhan Felek)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (TVF Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 PTT-Atlasglobal Yeşilyurt (TVF Başkent)



- AXA Sigorta Efeler Ligi



Bugün:

18.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)

Yarın:

14.00 Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)

16.00 Sorgun Belediyespor-Spor Toto (Sorgun)

18.00 Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)





