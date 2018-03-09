Voleybol Federasyonunun 60. yılı kutlandı!

Taksim Hilton Otel'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yöneticilerin yanı sıra, A ve Genç Milli Takım oyuncuları ile eski sporcular katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan başkan Üstündağ, geride kalan 60 yılda Türk sporuna önemli katkılarda bulunduklarını söyledi.

Türkiye'ye önemli sporcular kazandırdıklarını belirten Üstündağ, "Çalışmaya devam edeceğiz. Sponsorlarımızın desteğiyle daha da büyüdüğümüzün farkındayız. Federasyon olarak kurumsallaşmayı ve başarıyı ilke edindik. Türk sporunun kurumsallaşması ve sportif başarısı öncelikli hedefimiz. Türk voleybolu Avrupa'da ve dünyada çok önemli yerlere geldi." ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Üstündağ, bu yıl yeni bir logo kullanacaklarını da dile getirerek, "Hepimiz Aynı Takımdayız" sloganıyla yola çıktıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından katılımcılara 60. yıl marşı da dinletildi.