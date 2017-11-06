Voleybol Efeler Ligi'nde maç takvimi değişti

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta maçlarının beşi 12 Kasım Pazar, biri ise 15 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Efeleri Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Kasım Pazar:
14.00 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (İnegöl)
14.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent Voleybol)
15.00 Arkasspor-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Atatürk Voleybol Salon Vestel Venus Spor Kompleksi)15.
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park Voleybol)
17.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent Voleybol)
15 Kasım Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)