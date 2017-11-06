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Voleybol Efeler Ligi'nde maç takvimi değişti

Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta maçlarının takviminde değişiklik yapıldı.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta maçlarının beşi 12 Kasım Pazar, biri ise 15 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Efeleri Ligi'nde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Kasım Pazar:

14.00  İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (İnegöl)
14.00  Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent Voleybol)
15.00  Arkasspor-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Atatürk Voleybol Salon Vestel Venus Spor Kompleksi)15.
15.00  Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park Voleybol)
17.00  Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent Voleybol)

15 Kasım Çarşamba:

15.00  Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)

Voleybol Efeler LigiTürkiye Voleybol Federasyonu
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