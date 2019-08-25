Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman bitecek?
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Peki, Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçlar, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla sona erdi. Voleybolseverlerin heyecanla takip ettiği organizasyona Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya ev sahipliği yapacak. İşte, 2019 Voleybol Avrupa Şampiyonası hakkında merak edilen detaylar.
VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası 8 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak.
Türk Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman
Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin organizasyonda grup aşamasındaki maç programı şöyle:
26 Ağustos Pazartesi:
19.30 Türkiye-Bulgaristan
28 Ağustos Çarşamba:
19.30 Fransa-Türkiye
29 Ağustos Perşembe:
19.30 Türkiye-Sırbistan
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