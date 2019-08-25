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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.08.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman bitecek?

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Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman bitecek?

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Peki, Voleybol Avrupa Şampiyonası ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçlar, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla sona erdi. Voleybolseverlerin heyecanla takip ettiği organizasyona Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya ev sahipliği yapacak. İşte, 2019 Voleybol Avrupa Şampiyonası hakkında merak edilen detaylar.

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası 8 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak.

Türk Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin organizasyonda grup aşamasındaki maç programı şöyle:

 

26 Ağustos Pazartesi:

19.30 Türkiye-Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba:

19.30 Fransa-Türkiye

29 Ağustos Perşembe:

19.30 Türkiye-Sırbistan

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