Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası 

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, yarın Sırbistan'da başlayacak Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leskovac kentinde 12 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda milliler, C Grubu'nda Bulgaristan ve Makedonya ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda 3 grupta toplam 9 takım, tek devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Gruplarını lider bitiren takımların yanı sıra 3 grubun en iyi ikincisi yarı finale yükselecek.

Şampiyonaya katılmak için Sırbistan'a giden ay-yıldızlı ekibin, TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

21.00 Türkiye-Makedonya

9 Ağustos:

18.30 Bulgaristan-Türkiye



