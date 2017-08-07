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Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası 

Sırbistan'da yarın başlayacak organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Bulgaristan ve Makedonya ile karşılaşacak

AA
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19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, yarın Sırbistan'da başlayacak Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. 
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leskovac kentinde 12 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda milliler, C Grubu'nda Bulgaristan ve Makedonya ile karşılaşacak. 

19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda 3 grupta toplam 9 takım, tek devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Gruplarını lider bitiren takımların yanı sıra 3 grubun en iyi ikincisi yarı finale yükselecek. 

Şampiyonaya katılmak için Sırbistan'a giden ay-yıldızlı ekibin, TSİ maç programı şöyle: 

Yarın: 
21.00 Türkiye-Makedonya 

9 Ağustos: 
18.30 Bulgaristan-Türkiye 

Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler Balkan ŞampiyonasıTürkiyeTürkiye Voleybol Federasyonu
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