Vodafone Park'ta özel "Pepe" anonsu!
Beşiktaş-Karabükspor maçında ilk golün ardından ilginç bir olay yaşandı.
Pepe golü attıktan sonra stat anonsçusu “5 numara Pepe” diye bağırdı… Normalde oyuncunun ön adı okunur ve seyirci de soyadıyla tezahürat yapardı.
Ancak Pepe golünde seyirciye bağıracak durum oluşmadı. Hatta tribünlerde bu durum kahkahalara neden oldu.
AÇIKLAMA YAPTILAR
Bunun üzerine stat anonsçusu devre arasında zorunlu bir açıklama yaptı ve “Pepe sadece ‘Pepe’ adının kullanılmasını istiyor. O yüzden biz üç kere ‘5 numara’ diye anons yapacağız siz de Pepe diye bağıracaksınız” dedi.
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