Vodafone Park'ta o an! Cenk Tosun veda eder gibi...

Taraftarı selamlayan Cenk Tosun'un duygusal görüntüleri ise dikkat çekti... 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bırakan Cenk Tosun veda eder gibi taraftarları selamladı. Beşiktaş taraftarları da Milli forvete sevgi gösterilerinde bulundu.
Beşiktaş taraftarları oyundan çıkarken de Cenk Tosun'u ayakta alkışladı.
Ayrıca sosyal medyada teknik direktörü Şenol Güneş'in bu fotoğrafları çok konuşuldu. Güneş'in bu bakışlarından sosyal medyada Cenk Tosun'un kesin olarak ayrıldı anlamı çıkartıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Güneş ise, 'Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz' ifadelerini kullandı.