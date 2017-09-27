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Vodafone Park'ta elektrikler gitti

Beşiktaş'ın Leipzig'i konuk ettiği mücadelenin 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi.

Hürriyet Haber
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Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park'ta karşı karşı geldi.

Beşiktaş-RB Leipzig maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar telefonlarının ışıkları ile teknik aksaklığı görsel bir şölene çevirdiler.

Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi.Mücadele 10 dakika aradan sonra devam etti.

Vodafone Parkta elektrikler gitti

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