Vodafone Park'ta elektrikler gitti

Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park'ta karşı karşı geldi.
Beşiktaş-RB Leipzig maçının 60. dakikasında Vodafone Park'ta aydınlatmasında sorun yaşanması üzerine oyun durdu. Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar telefonlarının ışıkları ile teknik aksaklığı görsel bir şölene çevirdiler.
Stat ışıklandırması sorunu kısa sürede çözülmeyince oyuncular soyunma odasına gönderildi.Mücadele 10 dakika aradan sonra devam etti.