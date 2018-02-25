Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
Vodafone Park'taki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Ali Koç stada geldi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi. Ali Koç'un mücadeleyi babası Rahmi Koç'un locasında izlediği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin içerideki maçlarını kaçırmamaya özen gösteren Koç, Beşiktaş deplasmanına da giderek bir sürprize imza attı. Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da takip ediyor. Maç başlamadan önce tribünde yerini alan Ali Koç’u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. İkili birbirine sarıldıktan sonra kısa süre sohbet etti.
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