Vodafone Park'a muhteşem salon
Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı 'Lenovo Game On', Vodafone Park'ta açıldı.
Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Vodafone Park'ı yaptıkları günden itibaren cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Vodafone Park'ın sadece maç günü değil, diğer zamanlarda kullanılması için burayı organize ettik. Sıra sıra açıyoruz" dedi.
Fikret Orman Game On’da Xbox ile FIFA 18 oynadı ayrıca sanal gerçeklik uygulamalarını da deneyimledi.
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