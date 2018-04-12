Vodafone Park 2 yaşında

Mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra akıllı stadyum altyapısıyla da dünyaya örnek olan Vodafone Park, 2016’da StadiumDB.com tarafından “Yılın En İyi Stadyumu” seçilirken, 2017’de “Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri”nde “Yılın Projesi” ödülünü kazandı. 2019’da UEFA Süper Kupa finaline evsahipliği yapmaya hazırlanan Vodafone Park, açılışından bu yana, hazırlık maçları hariç 1,5 milyondan fazla taraftarı ağırladı.

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park, iki yaşına bastı. Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016’da açılan Vodafone Park, ilk günden itibaren mimari ve teknik özellikleri, atmosferi ve taraftar coşkusu, ekosistemi ve akıllı stadyum altyapısı ile tüm dünyanın beğenisini kazandı. Daha hizmete girdiği yıl dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından “Yılın En İyi Stadyumu” seçilen Vodafone Park, ertesi yıl ise İspanya’da düzenlenen “Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017”de birçok önemli yapıyı geride bırakarak “Yılın Projesi” ödülünün sahibi oldu. Türkiye’de ilk yılında iki şampiyonluk gören ilk ve tek stadyum olan, ayrıca Beşiktaş JK’ya üçüncü yıldızı getiren Vodafone Park, 2019 yılında UEFA Süper Kupa finaline evsahipliği yapacak.

Beşiktaşlıları Avrupa’nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu duyduğunu belirten Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

“Vodafone Park, hep birlikte kapılarını açtığımız günden bu yana tüm Beşiktaş JK camiası için çok özel bir yere sahip. Tarihi İnönü ve Şeref Bey statlarımızın mirası niteliğindeki evimizin ikinci kuruluş yılını hep birlikte kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli kompleks, hizmete açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak önemli ödüllere de layık görüldü. Stadımız, benzersiz atmosferi ve büyük Beşiktaş taraftarının coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve spor ekosisteminin de sıkça gündeme taşıdığı bir yapı olmayı başardı. Akıllı stat özellikleri, kullanılan yenilikçi teknolojiler, çokamaçlı kullanım imkânları, içinde bulunduğu çevreye uyum ile yapım ve açılış aşamasındaki tanıtım çalışmalarını kapsayan farklı kriterlerle, gurur duyduğumuz bir proje oldu. Vodafone Park’tan söz ederken müzemize de mutlaka değinmek gerekir. Kısa süre önce, ülkemizin en kapsamlı spor müzesinin de birinci yılını kutladık. Gelecekte de bu önemli yapıyı hem iyi bakarak hem de günden güne geliştirerek, gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak Beşiktaş JK’nın geleceğine miras bırakmak istiyoruz. Bu önemli eserin hayata geçirilmesinde ve camiamıza kazandırılmasında, sponsor olarak değil gerçek bir yol arkadaşı olarak destek veren Vodafone’a ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Beşiktaş JK ile 5 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone Park pek çok inovatif özelliğinin yanı sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir stadyum. Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan Vodafone Park’a yaptığımız sadece altyapı yatırımı 10 milyon doları aştı. Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla işbirliği yaptık. Vodafone Park’a dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Bu altyapıyı Avrupa’da bir ilk olarak inşaat aşamasından itibaren planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Park’ı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz. Bugün, taraftarlara ve ziyaretçilere maç günleri uçtan uca dijital deneyim yaşatabiliyoruz. Vodafone Park, akıllı bir stadyum olmanın yanı sıra müzik, kültür-sanat, moda, eğlence ve diğer etkinliklere de evsahipliği yapıyor. Biz bu yatırımla İstanbul’a ve Türk sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz. Vodafone Park’ın ikinci yaşını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sosyal yaşam alanı

Dünyanın en güzel yerlerinden birinde tarihi ve eşsiz dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan Vodafone Park, son 2 yılda şehre ve semte hizmet eden çokamaçlı bir şehir kompleksi, bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam alanı halini aldı. Türkiye’nin ilk dijital defilesinin gerçekleştirildiği Vodafone Park, Vodafone’un Türkiye’deki en dijital mağazasına, Türkiye’nin en büyük spor müzesi Beşiktaş Müzesi’ne ve Beşiktaş JK’nın yönetim ofisine evsahipliği yaparken, Divan Cafe ve White Pepper gibi restoranlarla ziyaretçilere Boğaz manzarasında eşsiz lezzetler sunuyor. Vodafone Park aynı zamanda, Türkiye’nin yeni dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo’yu da bünyesinde barındırıyor.

Beşiktaş JK, Vodafone Park’ta son 2 yılda: