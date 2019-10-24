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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşuculara patenciler eşlik edecek

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Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşuculara patenciler eşlik edecek

Vodafone İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü 41. kez start almaya hazırlanıyor. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan yarış yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. 106 ülkeden 37 bin çipli koşucuyu ağırlayacak maraton bu yıl; 42K, 15K, Halk Koşusu kategorilerinin yanı sıra bir de ‘Patenli Koşu’ya ev sahipliği yapacak.

24 Ekim 2019 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganı ile 3 Kasım’da düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu’nda yenilikler hız kesmiyor. 106 ülkeden 37 bin koşucuya ev sahipliği yapacak etkinlikte koşucuların destekçisi ise patenciler olacak. İki ayrı kategoride düzenlenecek Patenli Koşu maratonda ilk kez denenecek ve test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. 300 kişinin katılacağı Patenli Koşu; 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15K, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36K kategorilerinde düzenlenecek. Dünyada koşu yarışlarına entegre olarak uygulanan örneklerine yaygın rastlanan Patenli Koşu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda bir ilke daha imza atarken koşucular için de motivasyon sağlayacak.

Patenli Koşu 15K kategorisi güzergahı Beşiktaş’ta başlayarak sahil boyunca devam edecek. Gülhane Parkı önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönecek olan sporcular Vodafone Park’ın önüne ulaşarak parkuru tamamlayacak. 36K kategorisi ise 15K ile aynı yerden start alacak; sahil şeridini takip ederek Galata Köprüsü, Sirkeci, Yenikapı, Ataköy’ü geçecek ve Yeşilköy’deki maratonun dönüş yeri olan Hava Harp Okulu önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönerek Vodafone Park’ın önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.

3 kategoride koşulacak
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori’de gösterilen, dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu, bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek. 15K parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayacak; Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü’nün altından başlayarak, Dolmabahçe’de sona erecek.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.

Vodafone İstanbul Maratonunda koşuculara patenciler eşlik edecek

Vodafone İstanbul Maratonunda koşuculara patenciler eşlik edecek

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