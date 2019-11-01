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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Vodafone İstanbul Maraton koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hangi yollar kapalı olacak?

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Vodafone İstanbul Maraton koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hangi yollar kapalı olacak?

Bu yıl 41.’si gerçekleşecek olan Vodafon İstanbul Maraton için geri sayım devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nun halk koşusu nedeniyle İstanbul’daki bazı yollar kapatılacak. Peki, maraton koşusu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar kapalı olacak?

Binlerce gönüllü adayın ve birçok atlet sporcunun katılacağı maraton koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi gördü. İBB’den yapılan açıklamaya göre, 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda, halk koşusu kategorisine 100 binin üzerinde İstanbullunun katılması bekleniyor. Peki, Vodafone İstanbul Maraton koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hangi yollar kapalı olacak?

Vodafone 41. İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek. 42K yarışı saat 09:00' da başlayacak. 15K'nın başlangıç saati 09:15, Halk Koşusu'nunki ise 09:45.

PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Maraton sebebiyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak. Gece saat 3’te kapanacak olan yollar saat 15:00'ten itibaren araç trafiğine açılacak.
3 Kasım Pazar günü yola çıkacak sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif rotaları kontrol etmeleri gerekiyor.

3 Kasım 2019 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar
Anadolu Yakası’nda kapatılacak yollar:
• Kısıklı Caddesi,
• D-100 kuzey ve güney katılım,
• Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım,
• Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım,
• Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım,
• Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım,
• Güney Zincirlikuyu ayrımı,
• Sait Çiftçi katılımı,
• Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım,
• Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,
• Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım,
• FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım,
• Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,
• Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.

 

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