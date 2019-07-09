Vodafone ile 2 yıl daha devam
Beşiktaş, iki yılda 6.6 milyon dolar kazanacak.
BEŞİKTAŞ, forma göğüs sponsorluğu için Vodafone ile anlaşmaya vardı. Taraflar 2 yıl daha birlikte yürüyecek. Siyah beyazlı kulüp, Vodafone’dan yıllık 3.3 milyon dolar alacak. Sona eren anlaşmada Beşiktaş, yıllık 5 milyon dolar alıyordu. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle taraflar karşılıklı fedakârlıkta bulundu.
Görüşmelerin başlangıcından Vodafone, Beşiktaş’a TL bazında ödemeyi teklif etmişti. Yapılan uzun görüşmeler sonucunda orta nokta bulundu ve yıllık 3.3 milyon dolardan imzalar atıldı. TL bazında Beşiktaş, 2 yılda toplam 38 milyon lira elde edecek. Firma siyah beyazlıların stadının isim sponsorluğunu da yıllık yaklaşık 10 milyon dolar karşılığı yapıyor. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
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