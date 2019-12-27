Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde oyuncu kuralı değişikliği

Belirtilen ülkelerin pasaportuna sahip, daha önce yerli oyuncu olarak oynamamış tüm oyuncular Türkiye’nin ilk ve en büyük espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk liginde yerli oyuncu statüsünde yer bulabilecek. Bu hamleyle beraber çok uluslu bir yapıya geçecek olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edebilecek potansiyel oyuncuların sayısı ciddi şekilde artacak. Henüz oturmuş bir espor ekosistemine sahip olmasa da espora gösterilen ilginin çok yoğun olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yer alan takım ve oyuncular League of Legends esporunun en üst düzeyinde mücadele edebilme fırsatını yakalayacak.

LoL espor artık çok daha güçlü

2019 yılı içerisinde Riot Games bünyesinde gerçekleşen organizasyonel bir değişikliğin ardından Dubai ve İstanbul ofisleri hem Türkiye’de hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da oyuncular için daha fazla değer yaratabilmek adına ortak çalışmaya başlamıştı. Bu değişiklik, oyuncular için yeni olanaklar ve büyük fırsatların da kapılarını aralıyor. LoLespor ekosistemi, yeni kural değişikliğiyle beraber birden fazla ülkenin temsilcisinin katılıma imkanı bulacağı, operasyonel merkezi İstanbul olacak, yüzölçümü açısından çok daha büyük bir bölgeye hitap edecek şekilde genişlemiş olacak.

Gördüğü ilgiyle Türkiye’de en çok izlenen spor dallarından biri haline gelen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, ilgili ülke ve bölgelerde bulunan izleyiciler, oyuncular, takımlar, sponsorlar ve yatırımcıların katılımıyla çok daha büyük bir resmin ana parçası olabilecek konuma gelecek.