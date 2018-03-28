Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi dün oynanan maçlarla sona erdi. Lig aşamasının birincisi, 9 haftalık maraton boyunca liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan BAUSuperMassive eSports oldu.
28 maçta sadece 2 kez mağlup olan liderin hemen ardından gelen takım, ligin yeni isimlerinden olmasına rağmen gösterdiği performansla göz dolduran Royal Bandits ekibi oldu. Lige veda eden takım ise sezon boyunca istediği performansı gösteremeyen Galakticos oldu.
1907 Fenerbahçe Espor, dokuzuncu haftanın son gününde Team AURORA karşısında zafere ulaşarak lig üçüncülüğünü garantiledi. Bu sonuçla birlikte YouthCREW ekibinin dördüncülüğü de garantilenmiş oldu. Dark Passage.Dominos lig aşamasının son maçında YouthCREW'u yenerek ligi beşinci sırada bitirdi. 11 galibiyetle 6. sıra için eşitlenen ve ikili averajda da birbirine üstünlük sağlayamayan Team AURORA ile HWA GAMING ise tiebreak maçı oynadı ve Team AURORA, rakibini mağlup etmeyi başararak adını mevsim finallerine yazdıran son takım oldu. 6 takımın kupa için kıyasıya mücadele edeceği mevsim finalleri 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi elemeleri ligin yeni takımını belirleyecek
Yapılacak olan eleme maçlarıyla, 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin yeni ismi belli olacak. HWA GAMING, Yükselme Ligi ikincisi Beşiktaş ve Yükselme Ligi üçüncüsü Team Cappadocia ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi elemelerinde mücadele edecek. Beşiktaş Espor ve HWA GAMING bu turnuvaya üst tur olan kazananlar grubundan başlarken, Yükselme Ligi'ni üçüncü sırada bitiren Team Cappadocia kaybedenler grubundan başlayacak.
5 maçlık serilerle oynanacak Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Elemeleri, Beşiktaş Espor ve HWA GAMING (A eşleşmesi) mücadelesiyle başlayacak. Bu karşılaşmanın galibi finale yükselecek, kaybeden ise Team Cappadocia ile karşılaşacak (B eşleşmesi). B eşleşmesinden galip ayrılan takım Beşiktaş ve HWA GAMING mağlubu olursa finale 1-0 geriden başlayacak, ancak Team Cappadocia galip gelirse final eşleşmesi 0-0 başlayacak. Elemelerin sonunda zafere ulaşan takım, 2018 Yaz Mevsimi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak.
Maçlar Twitch Üzerinden Canlı Yayınlanıyor
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi eleme maçları 30 Mart Cuma gününden itibaren, mevsim finalleri ise bir sonraki hafta, 7 Nisan Cumartesi günü canlı yayınla www.twitch.tv/riotgamesturkish adresinden izlenebilecek.
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