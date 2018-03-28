Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriVodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu
GerieSpor Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

eSpor
28.03.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi dün oynanan maçlarla sona erdi. Lig aşamasının birincisi, 9 haftalık maraton boyunca liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan BAUSuperMassive eSports oldu.

28 maçta sadece 2 kez mağlup olan liderin hemen ardından gelen takım, ligin yeni isimlerinden olmasına rağmen gösterdiği performansla göz dolduran Royal Bandits ekibi oldu. Lige veda eden takım ise sezon boyunca istediği performansı gösteremeyen Galakticos oldu.

1907 Fenerbahçe Espor, dokuzuncu haftanın son gününde Team AURORA karşısında zafere ulaşarak lig üçüncülüğünü garantiledi. Bu sonuçla birlikte YouthCREW ekibinin dördüncülüğü de garantilenmiş oldu. Dark Passage.Dominos lig aşamasının son maçında YouthCREW'u yenerek ligi beşinci sırada bitirdi. 11 galibiyetle 6. sıra için eşitlenen ve ikili averajda da birbirine üstünlük sağlayamayan Team AURORA ile HWA GAMING ise tiebreak maçı oynadı ve Team AURORA, rakibini mağlup etmeyi başararak adını mevsim finallerine yazdıran son takım oldu. 6 takımın kupa için kıyasıya mücadele edeceği mevsim finalleri 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi elemeleri ligin yeni takımını belirleyecek

Yapılacak olan eleme maçlarıyla, 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin yeni ismi belli olacak. HWA GAMING, Yükselme Ligi ikincisi Beşiktaş ve Yükselme Ligi üçüncüsü Team Cappadocia ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi elemelerinde mücadele edecek. Beşiktaş Espor ve HWA GAMING bu turnuvaya üst tur olan kazananlar grubundan başlarken, Yükselme Ligi'ni üçüncü sırada bitiren Team Cappadocia kaybedenler grubundan başlayacak.

5 maçlık serilerle oynanacak Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Elemeleri, Beşiktaş Espor ve HWA GAMING (A eşleşmesi) mücadelesiyle başlayacak. Bu karşılaşmanın galibi finale yükselecek, kaybeden ise Team Cappadocia ile karşılaşacak (B eşleşmesi). B eşleşmesinden galip ayrılan takım Beşiktaş ve HWA GAMING mağlubu olursa finale 1-0 geriden başlayacak, ancak Team Cappadocia galip gelirse final eşleşmesi 0-0 başlayacak. Elemelerin sonunda zafere ulaşan takım, 2018 Yaz Mevsimi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak.

Maçlar Twitch Üzerinden Canlı Yayınlanıyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi eleme maçları 30 Mart Cuma gününden itibaren, mevsim finalleri ise bir sonraki hafta, 7 Nisan Cumartesi günü canlı yayınla www.twitch.tv/riotgamesturkish adresinden izlenebilecek.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalistleri belli oldu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya'da Samba fırtınası! Seri sona erdi...

Dünya Kupası’na boykot tehdidi!

Galatasaray'da tarihi kongre öncesinde sunum kavgası!

Milliler avantajı koruyamadı