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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
22.03.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde düğüm çözülüyor

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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde düğüm çözülüyor

League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 8 hafta geride kalırken, mevsim finallerine katılacak iki takım daha belli oldu.

Daha önce ilk 6'daki yerini garantileyen BAUSuperMassive ve Royal Bandits ekiplerinin yanına, son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor ve YouthCREW de eklendi. Önümüzdeki hafta, Dark Passage.Dominos, Team AURORA ve HWA GAMING arasındaki mücadeleden zaferle ayrılacak takımlardan ikisi adını mevsim finallerine yazdıracak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2018 kış mevsimi sezonunun son haftasına yaklaşırken, özellikle son iki haftada gösterdiği performansla yükselişe geçen YouthCREW ve son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor, adını finale yazdırmayı başardı. Mevsim finallerine katılacak dört takım kesinleşirken, finale adını yazdıran ilk iki takım ise ligin başlangıcından itibaren liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan BAUSuperMassive ve ligin iddialı takımlarından Royal Bandits ekipleri olmuştu.

Bu hafta ligde atağa kalkan takım, YouthCREW ekibiydi. Sadece HWA GAMING'e yenilen ekip, süper haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı. Başarılı performansıyla dikkat çeken diğer takımlar ise Team AURORA ve Royal Bandits takımlarıydı. Royal Bandits, ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, Team AURORA da yükselişini sürdürdü. Son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor ise bu haftayı iki mağlubiyet ve bir galibiyetle kapattı. Team Galakticos ekibi haftayı üç mağlubiyetle kapatarak puan tablosunun son sırasında yer almaya devam etti.

Dark Passage.Dominos, Team AURORA ve HWA GAMING arasındaki mücadele sonrasında son iki takım da adını mevsim finallerine yazdıracak. Dokuzuncu haftaya girerken, inişli çıkışlı performanslarıyla göze çarpan Team AURORA ve Dark Passage.Dominos’un alacağı skorlar çok kritik olacak.

 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde düğüm çözülüyor

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