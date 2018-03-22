Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde düğüm çözülüyor
League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 8 hafta geride kalırken, mevsim finallerine katılacak iki takım daha belli oldu.
Daha önce ilk 6'daki yerini garantileyen BAUSuperMassive ve Royal Bandits ekiplerinin yanına, son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor ve YouthCREW de eklendi. Önümüzdeki hafta, Dark Passage.Dominos, Team AURORA ve HWA GAMING arasındaki mücadeleden zaferle ayrılacak takımlardan ikisi adını mevsim finallerine yazdıracak.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2018 kış mevsimi sezonunun son haftasına yaklaşırken, özellikle son iki haftada gösterdiği performansla yükselişe geçen YouthCREW ve son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor, adını finale yazdırmayı başardı. Mevsim finallerine katılacak dört takım kesinleşirken, finale adını yazdıran ilk iki takım ise ligin başlangıcından itibaren liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan BAUSuperMassive ve ligin iddialı takımlarından Royal Bandits ekipleri olmuştu.
Bu hafta ligde atağa kalkan takım, YouthCREW ekibiydi. Sadece HWA GAMING'e yenilen ekip, süper haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı. Başarılı performansıyla dikkat çeken diğer takımlar ise Team AURORA ve Royal Bandits takımlarıydı. Royal Bandits, ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken, Team AURORA da yükselişini sürdürdü. Son şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor ise bu haftayı iki mağlubiyet ve bir galibiyetle kapattı. Team Galakticos ekibi haftayı üç mağlubiyetle kapatarak puan tablosunun son sırasında yer almaya devam etti.
Dark Passage.Dominos, Team AURORA ve HWA GAMING arasındaki mücadele sonrasında son iki takım da adını mevsim finallerine yazdıracak. Dokuzuncu haftaya girerken, inişli çıkışlı performanslarıyla göze çarpan Team AURORA ve Dark Passage.Dominos’un alacağı skorlar çok kritik olacak.
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