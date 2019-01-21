Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriVodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı
GerieSpor Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
21.01.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı

Riot Games’in efsanevi oyunu League of Legends’da, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi heyecanı yeni evinde, yeni takımlarla başladı. 2019’da dopdolu bir sezon geçireceğimizin sinyalleri, yepyeni takımlar, göz alıcı transferler, 1.000 kişinin her hafta maçları canlı olarak izleyebileceği Riot Games Espor Sahnesi’nin duyurulmasıyla haftalar öncesinden verilmişti… İki gün süren ilk hafta maçlarının ardından Bahçeşehir SuperMassive, Beşiktaş ve Galatasaray Espor liderlik koltuğunu paylaştı.

Yeni takımlar, yeni transferler, yeni bir yuva… Deneyimli espor kulüplerinin yanı sıra, bu sezon futbol dünyasının en önemli markalarının da yer aldığı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) Kış Mevsimi’nde 9 hafta boyunca sürecek heyecan sürprizlerle başladı.TBF 2018'in iki finalistini karşı karşıya getiren mücadeleyle yeni sezona merhaba diyen VFŞL Kış Mevsimi’nde, 9 hafta sürecek heyecanın ilk virajı geride kalmış oldu. Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth’un mücadelesinden zaferle ayrılan taraf, tüm serilerde hakimiyeti bir an olsun elinden bırakmayan Bahçeşehir SuperMassive oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray Espor fırtına gibi başladı

Ligde bu sezon, futbol dünyasının en önemli markalarından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor da aynı anda efsaneler liginde mücadele ediyor. Yeni espor yapısına geçilmesiyle birlikte lige yeniden katılan Beşiktaş ve Galatasaray Espor, ilk haftada güçlü bir tablo çizdi ve rakiplerini geride bırakarak Bahçeşehir SuperMassive ile beraber liderlik koltuğunu paylaştı. Başarılı çıkışlarıyla göz dolduran iki takımın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği derbi mücadelesi, şimdiden merakla bekleniyor.

Puan tablosunun geride kalan kısmını ise birer galibiyetle 1907 Fenerbahçe, Doğuş Üni Aurora, GALAKTICOS ve Royal Youth ile henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor Esports, Dark Passage ve HWA GAMING takımları oluşturdu. Bahçeşehir SuperMassive mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğunu çabuk atlatan Royal Youth, güçlü rakiplerinden 1907 Fenerbahçe'yi mağlup ederek haftayı minimum hasarla kapattı. GALAKTICOS, Bursaspor Esports zaferiyle lige iyi başlasa da aynı performansı Galatasaray karşısında gösteremedi ve tek galibiyetli bir hafta sonuna razı oldu. 1907 Fenerbahçe ve Doğuş Üni Aurora'un galibiyetleriyse HWA GAMING karşısında alındı.

Ligin Tüm Heyecanı Riot Games Espor Sahnesi'nde

VFŞL'de ikinci hafta karşılaşmaları 26 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak. Sezon boyunca yapıalcak tüm karşılaşmaları Sahne'de canlı olarak, diğer espor tutkunlarıyla birlikte takip etmek mümkün.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lonzo Ball en az bir ay yok!

Erzurumspor'da hedef Yatabare!

Okan Derici golle döndü!

Boluspor'da Karafırtınalar dönemi bitti!