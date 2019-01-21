Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başladı
Riot Games’in efsanevi oyunu League of Legends’da, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi heyecanı yeni evinde, yeni takımlarla başladı. 2019’da dopdolu bir sezon geçireceğimizin sinyalleri, yepyeni takımlar, göz alıcı transferler, 1.000 kişinin her hafta maçları canlı olarak izleyebileceği Riot Games Espor Sahnesi’nin duyurulmasıyla haftalar öncesinden verilmişti… İki gün süren ilk hafta maçlarının ardından Bahçeşehir SuperMassive, Beşiktaş ve Galatasaray Espor liderlik koltuğunu paylaştı.
Yeni takımlar, yeni transferler, yeni bir yuva… Deneyimli espor kulüplerinin yanı sıra, bu sezon futbol dünyasının en önemli markalarının da yer aldığı Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) Kış Mevsimi’nde 9 hafta boyunca sürecek heyecan sürprizlerle başladı.TBF 2018'in iki finalistini karşı karşıya getiren mücadeleyle yeni sezona merhaba diyen VFŞL Kış Mevsimi’nde, 9 hafta sürecek heyecanın ilk virajı geride kalmış oldu. Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth’un mücadelesinden zaferle ayrılan taraf, tüm serilerde hakimiyeti bir an olsun elinden bırakmayan Bahçeşehir SuperMassive oldu.
Beşiktaş ve Galatasaray Espor fırtına gibi başladı
Ligde bu sezon, futbol dünyasının en önemli markalarından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor da aynı anda efsaneler liginde mücadele ediyor. Yeni espor yapısına geçilmesiyle birlikte lige yeniden katılan Beşiktaş ve Galatasaray Espor, ilk haftada güçlü bir tablo çizdi ve rakiplerini geride bırakarak Bahçeşehir SuperMassive ile beraber liderlik koltuğunu paylaştı. Başarılı çıkışlarıyla göz dolduran iki takımın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği derbi mücadelesi, şimdiden merakla bekleniyor.
Puan tablosunun geride kalan kısmını ise birer galibiyetle 1907 Fenerbahçe, Doğuş Üni Aurora, GALAKTICOS ve Royal Youth ile henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor Esports, Dark Passage ve HWA GAMING takımları oluşturdu. Bahçeşehir SuperMassive mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğunu çabuk atlatan Royal Youth, güçlü rakiplerinden 1907 Fenerbahçe'yi mağlup ederek haftayı minimum hasarla kapattı. GALAKTICOS, Bursaspor Esports zaferiyle lige iyi başlasa da aynı performansı Galatasaray karşısında gösteremedi ve tek galibiyetli bir hafta sonuna razı oldu. 1907 Fenerbahçe ve Doğuş Üni Aurora'un galibiyetleriyse HWA GAMING karşısında alındı.
Ligin Tüm Heyecanı Riot Games Espor Sahnesi'nde
VFŞL'de ikinci hafta karşılaşmaları 26 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak. Sezon boyunca yapıalcak tüm karşılaşmaları Sahne'de canlı olarak, diğer espor tutkunlarıyla birlikte takip etmek mümkün.
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