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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 4 yılın şampiyonları sahne alıyor

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Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 4 yılın şampiyonları sahne alıyor

Vodafone İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü 41. kez start alacak. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıya maraton, bu yıl son 4 yılın şampiyonlarını bir araya getirecek. Vodafone 41. İstanbul Maratonu erkekler katerogisinde 2015 yılı şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 yılı şampiyonu Evans Kiplagat, 2017 yılında ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai’n kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

3 Kasım Pazar günü İstanbul, yılın en büyük spor etkinliğine evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda sadece binlerce çipli sporcu değil, aynı zamanda yüz binlerce İstanbullu koşacak. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında “Altın Kategori” unvanına layık görülen Vodafone İstanbul Maratonu’nun 41.yılında erkeklerde son dört yılın şampiyonları bir araya gelecek.

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Kariyerleri Başarılarla Dolu

2015 yılında Vodafone İstanbul Maratonu’nu kazanan Elias Kemboi Chelimo, 15 yıllık kariyerinde 35 kez maraton parkuruna çıktı. Kenyalı atlet, toplam sekiz maratonu 2 saat 10 dakikanın altında tamamlarken, üçüncülüğü elde ettiği 2010 Frankfurt Maratonu’nda 2:07:04’lük en iyi derecesini gerçekleştirdi. 35 yaşındaki deneyimli atlet, bu yıl Şubat ayında katıldığı Hong Kong Maratonu’nda 2:11:41 ile altıncı sırada yer aldı.

2016 yılı şampiyonu Kenyalı atlet Evans Kiplagat, Vodafone İstanbul Maratonu’nda farklı yıllarda iki farklı ülke adına yarıştı. İlk kez 2012 yılında İstanbul parkuruyla tanışan atlet, yarışı üçüncü sırada tamamladı. 2015’te İstanbul’a dönen ve ikinciliği elde eden Kiplagat, ertesi yıl bu kez vatandaşlığına geçtiği Azerbaycan’ın formasıyla yarışın galibi oldu. 2014 Seul Maratonu’nda 2:07:46’lık en hızlı derecesine imza atan 31 yaşındaki atlet, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Riga Maratonu’nda 2:13:57 ile dördüncü oldu.

2017 yılında Fransa’yı temsil eden Abraham Kiprotich, maraton kariyerine 2012 yılında Düsseldorf’ta başladı ve 2:08:35 gibi hızlı bir derece gerçekleştirerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kenya asıllı atlet, 2013’te de Deagu’de 2:08:33 koşarak, ilk uluslararası galibiyetini elde etti. Aynı yıl İstanbul Maratonu’na katılan ve varış çizgisini ilk sırada geçen Kiprotich, verdiği numune pozitif çıkınca doping cezası aldı ve şampiyonluğu iptal edildi. Doktoruna dava açan ve dört yıllık cezasını doldurduktan sonra ilk kez tekrar İstanbul’da parkura çıkan Fransız atlet, 2:11:22’lik derecesiyle yarışı kazanmayı bildi. Geçtiğimiz yıl unvanını korumak için bir kez daha İstanbul’a dönen Kiprotich, 2:10:55 koşmasına karşın üçüncülükle yetindi. 36 yaşındaki atlet, 2018’de Lagos’ta katıldığı maratonunda da ipi göğüsleyen atlet oldu.

2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai, son üç yıldır katıldığı tüm maratonlarda kürsüde yer aldı. 2016’da Linz’de üçüncü ve Cannes’da ikinci olan Kenyalı, 2017’de Varşova Maratonu’nu kazandı ve Buenos Aires’te ikinciliği elde etti. Geçen yıl İstanbul’da 2:09:57’lik parkur rekoruyla ilk sırayı alırken ilk kez 2 saat 10 dakikanın altında koşmayı başaran Kimutai, bu yıl Nisan’da Çin’in Donying kentinde derecesini 2:09:23’e geliştirerek birinciliği elde etti.

3 kategoride düzenlenecek

Vodafone 41. İstanbul Maratonu toplam 3 ana kategoride düzenlenecek. Maraton (42,195 km), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayıp Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde, 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik Alanı önünde ve halk koşusu (8 km) Vodafone Park önünde son bulacak.

 

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