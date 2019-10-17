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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Vodafone 41. İstanbul Maratonu rekora koşacak

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Vodafone 41. İstanbul Maratonu rekora koşacak

Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel spor etkinliği olmasının yanı sıra Türkiye’nin en büyük yardımseverlik koşusu da olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda bu yıl da bağış rekoru bekleniyor. ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganı 3 Kasım’da 41. kez start alacak maratonda, sivil toplum kuruluşlarıher yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcıları yardımseverlik adına koşmaya çağırıyor. 15 milyon TL rekor bağış beklenen koşuda hem kurumlar hem de sporcular bağış toplamak için yarışacak.

17 Ekim 2019 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganı ile 3 Kasım’da düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda rekor bağış bekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen Vodafone İstanbul Maratonu’nda toplam bağış tutarının 15 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl 11 Kasım’da 40.sı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 12.172.597 TL miktarında bağış toplanmıştı. 2017 yılına oranla 2018 yılında yüzde 12’lik artış gösteren bağış miktarının bu yıl da rekor kırması bekleniyor.

Türkiye’nin en büyük yardımseverlik koşusu unvanını taşıyan Vodafone İstanbul Maratonu’nun bu yılki sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım. Öte yandan, birçok STK da farklı sosyal sorumluluk projeleri ile maratonda yer alacak.

Geç kayıtlarda ön koşul bağış yapmak

Bu yıl 106 ülkeden 37 bin çipli koşucunun katılması beklenen Vodafone İstanbul Maratonu için kayıt süresi 30 Eylül’de sona ermişti. Ancak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı’nda koşuculara geç kayıt imkanı sunulacak. 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuarda geç kayıt için ön koşul ise fuarda standı bulunan sivil toplum kuruluşlarından birine bağış yapmak.

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