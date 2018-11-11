Vodafone 40. İstanbul Maratonu start aldı... Yarışta rekorlar kırıldı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl Sağlık İçin Koş temasıyla düzenlediği Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.



Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K ''Maraton, 15K, 10K, ve Halk Koşusu'nun startı verildi.



Halk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bu güzel günde dünyanın en güzel şehri İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bu yarış kötülüklere karşı birlik ve beraberlik için olan bir yarış. Kıtaları ve gönülleri birleştiren bir yarış. Sağlık için, birlik ve beraberlik için, terörü yenmek için, bağımlılıkları yenmek için koşacağız, hepinize başarılar diliyorum diye konuştu.



Sporun sağlık ve geleceğin daha rahat yaşaması olduğunu ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, katılan herkese teşekkür ederek sağlıklı yarınlar diledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İBB Başkanı Uysal'a teşekkür ederek, "Kardeşlik için, beraberlik için Asya'dan Avrupa'ya koştuğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.



Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, kostümleri ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenlerler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da maratonda yer aldı.



Sağlıklı yaşama dikkat çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, halk koşusuna katılan 87 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ali Borç Bitiren gençlere tavsiyelerde bulundu.

PARKUR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan maratonda atletler, köprüyü geçtikten sonra, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inip sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacaklar. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu.

İlk olarak 08.45'te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00'da 42K ''Maraton" başladı. 09.15'te 15K, 09.30'da 10K, 09.45'te ise Halk Koşusu start aldı.

ELİT ATLETLER YARIŞIYOR

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer aldı. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelen elit atletler, maratonda ter döktü.

Organizasyon kapsamında ayrıca 15 ve 10 kilometre koşularla, tekerlekli sandalye kategorisinde yarış da yapılacak.

15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

10 kilometre koşusunda ise atletler yine köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

334 BİN DOLAR ÖDÜL

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak.

Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.

10 KM KOŞUSUNUN KAZANANLARI...

Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 10 kilometre koşusunu erkeklerde Fatih Korkunç, kadınlarda ise Suzan Tunca ilk sırada tamamladı.

Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaştı.

Koşuda Türk atlet Fatih Korkunç, 33 dakika 23 saniyelik derecesiyle erkeklerde ilk sırayı elde etti. Fatih'i 30 saniye geriden takip eden Mustafa Araç ikinci, İspanyol sporcu Victor Gallego Casilda ise 33 dakika 56 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise kürsünün 3 basamağına da Türk sporcular çıktı. Suzan Tunca 37 dakika 11 saniyelik derecesiyle birinci olurken, 43 dakika 38 saniyelik süresiyle Aslı Simay Yazıcı ikinci, 44 dakika 29 saniye ile Hatice Zeylan üçüncü sırada yer aldı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU...

Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamındaki 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı.

Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden yarışa başlayan atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına ulaştı.

Koşuda erkeklerde ilk sırayı 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Shadrack Korir elde etti. Korir ile aynı dereceyi elde etmesine rağmen milli atlet Polat Kemboi Arıkan, hakem kararıyla ikinci sırada yer aldı. Uganda'dan Albert Chemutai ise 43 dakika 8 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can, 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle kürsünün birinci basamağına çıktı. Kenyalı sporculardan Delvine Meringor 48 dakika 39 saniyelik süresiyle ikinci, Daisy Jeptoo Kimeli ise 49 dakika 1 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.







ERKEKLERDE BİRİNCİ, FELİX KİMUTAİ

Sultan Ahmet Meydanı'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai birinci oldu. 2.10.37'lik derecesi ile Bahreinli atlat Abdi İbrahim Abdo ikinci olurken, 2.10.54'lük derecesi ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich üçüncü sıraya yerleşti.



KADINLARDA BİRİNCİ, RUTH CHEPNGETİCH

Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. 2.25.03'lük derecesi ile Kenyalı atlet Margaret Agai 2'nci olurken, 2.31.04'lük derecesi ile Etiyopyalı atlet Fatuma Sado üçüncü oldu.