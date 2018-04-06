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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’nda 42 elit atlet yarışacak

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Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’nda 42 elit atlet yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 8 Nisan’da koşulacak Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu bu yıl da dünya rekoru için koşulacak.

Erkeklerde Etiyopyalı Feyisa Lilesa’nın, kadınlarda ise Kenyalı Joyce Chepkirui’nin favori gösterildiği yarı maratonda toplam 42 elit atlet rekor mücadelesi verecek. Organizasyon kalitesi ve sportif başarısı ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori'ye layık görülen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’nda 25’i erkek, 17'si kadın olmak üzere toplam 42 elit atlet yarışacak. Yarı maratonda bu yıl da hedef, hem erkeklerde hem de kadınlarda yeni bir dünya rekorunun kırılması olacak.

Erkeklerde favori Etiyopyalı Feyisa Lilesa

Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’nda parkura çıkacak yıldızların arasında 2016 Rio Olimpiyatları’nda maratonda gümüş madalyayı elde eden Etiyopyalı erkek atlet Feyisa Lilesa da yer alıyor. Bir küresel şampiyonadaki ilk madalyasını henüz 21 yaşındayken 2011 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda maratonu üçüncü sırada tamamlayarak elde eden Feyisa Lilesa, Rio Olimpiyatları’nda kariyerinin en önemli başarısını elde etmişti. Bu yıl ikinci yarı maratonunu İstanbul'da koşacak olan Etiyopyalı yıldız, Ocak ayında Houston Yarı Maratonu'nu 1:00:20 ile tamamladı.

Lilesa'nın 8 Nisan'daki en zorlu rakiplerinden biri vatandaşı Amdework Walelegn olacak. Yarıştaki en genç elit atlet olan 19 yaşındaki Walelegn, geçtiğimiz ay İspanya'da koştuğu 27:36 ile bu yıl dünyanın en hızlı 10 kilometre derecesine sahip.

İstanbul'a formda gelecek olan atletlerden biri de Kenyalı Leonard Kipkoech Langat. Yarı maratonda dört kez 60 dakikanın altını koşmayı başaran Langat, bu yıl Hollanda'da 59:41'lik derece gerçekleştirdi. Yarışta Türkiye'nin ümitlerini geçtiğimiz ay Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda dokuzunculuğu elde eden Kaan Kigen Özbilen taşıyacak. En iyi derecesini 2011'de 59:58 ile yapan son Avrupa Kros şampiyonu atletimiz, 24 Mart'taki Dünya Şampiyonası'nda varışa 1:01:05'te ulaşmıştı.

 Kariyerinde gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde dört Avrupa şampiyonluğu ile bir de Avrupa Kros şampiyonluğu bulunan Ali Kaya da 8 Nisan Pazar sabahı parkurda olacak. Kaya, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu 2016 yılında 1:00:16'lık derecesiyle kazanmıştı.

Kadınlarda favori Kenyalı Joyce Chepkirui

Kadınlarda ise start listesinde en hızlı kariyer derecesine sahip atlet Kenyalı Joyce Chepkirui. 30 yaşındaki atlet 1:06:18'lik derecesini 2014 Prag Yarı Maratonu'nda koşmuştu. 2016'da New York Yarı Maratonu'nu ikinci, Boston Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlayan Chepkirui, geçtiğimiz yılı sakatlıklarla mücadele ederek geçirdikten sonra yılın sonunda üçüncülüğü elde ettiği Honolulu Maratonu'nda parkurlara döndü.

Bu yıl Ocak ayında Dubai Maratonu'nu 2:19:17 ile kazanan Roza Dereje, yarışın favorilerinden biri. Etiyopyalı atlet, geçen yıl Eylül ayında Kopenhag'da yarı maratonu 1:07:23 ile tamamlamıştı.

İstanbul'a 1:07:23'lük en iyi derecesiyle gelen 21 yaşındaki Kenyalı Lucy Cheruiyot, bir başka kürsü adayı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Yeni Delhi'de yaptığı 1:07:21'den bu yana yarı maraton koşmayan Etiyopyalı Ababel Yeshaneh'in de kürsüye çıkması sürpriz olmayacak.

Şubat ayında Trabzon'da 23 yaş altı Türkiye rekorunu 1:12:32'ye indiren Büşra Nur Koku, sakatlığı nedeniyle parkura çıkamayacak olan Esma Aydemir'in yokluğunda kadınlarda Türkiye adına en iyi sıralamayı elde etmeye aday.

En hızlılar İstanbul’da buluşuyor

Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda parkura çıkacak atletlerden en hızlı yarı maraton derecelerine sahip olanlar şöyle:

Erkekler:

Leonard Kipkoech Langat (Kenya): 59:18

Feyisa Lilesa (Etiyopya): 59:22

Albert Kangogo (Kenya): 59:25

Evans Kiplagat (Azerbaycan): 59:56

Kaan Kigen Özbilen (Türkiye): 59:58

Ali Kaya (Türkiye): 1:00:16

Birhan Nebebew (Etiyopya): 1:00:53

Evans Kipkorir Cheruiyot (Kenya): 1:00:59

Kadınlar:

Joyce Chepkirui (Kenya): 1:06:18

Ababel Yeshaneh (Etiyopya): 1:07:21

Roza Dereje (Etiyopya): 1:07:23

Lucy Cheruiyot (Kenya): 1:07:23

Zerfie Limeneh (Etiyopya): 1:08:09

Diana Chemtai Kipyokei (Kenya): 1:08:38

Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya): 1:08:59

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu hakkında ayrıntılı bilgi için www.yarimaraton.istanbul adresi ziyaret edilebiliyor.

 

 

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