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Basketbol
25.12.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Vladimir Stimac Kızılyıldız'a transfer oldu

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Vladimir Stimac Kızılyıldız'a transfer oldu

Fenerbahçe Beko'nun 3 aylık sözleşmesinin sona ermesinin ardından iki gün önce yollarını ayırdığı Vladimir Stimac eski takımı Kızılyıldız'la sözleşme imzaladı.

Sırp ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamada 32 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Stimac ülkemizde Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes, Banvit ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Vladimir Stimac Kızılyıldıza transfer oldu

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Vladimir Stimac Kızılyıldıza transfer oldu


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