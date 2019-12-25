Vladimir Stimac Kızılyıldız'a transfer oldu
Fenerbahçe Beko'nun 3 aylık sözleşmesinin sona ermesinin ardından iki gün önce yollarını ayırdığı Vladimir Stimac eski takımı Kızılyıldız'la sözleşme imzaladı.
Sırp ekibinin resmi hesabından yapılan açıklamada 32 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Stimac ülkemizde Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes, Banvit ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle