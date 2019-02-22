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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.02.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Vladimir Darida, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı!

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Vladimir Darida, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı!

Hertha Berlin'de forma giyen Çek futbolcu Vladimir Darida'dan Fenerbahçe'yle ilgili gündem yaratan bir transfer itirafı geldi. Çek futbolcu, Sarı Lacivertli kulüpten teklif aldığını söyledi.

Hertha Berlin'de forma giyen Çek futbolcu Vladimir Darida, ülkesinde verdiği röportajda Fenerbahçe'yle ilgili gündem yaratan bir transfer itirafında bulundu.

28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, iSport adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in devre arasında kendisini istediğini söylerken "Teklifi menajerim vasıtasıyla öğrendim. Fenerbahçe'nin büyük bir ilgisi vardı ancak kulübüm ayrılmamı istemedi." ifadelerini kullandı.

Sarı Lacivertli yöneticilerin Alman kulübüyle resmi temasta bulunduğunu da kaydeden yıldız isim, "Hertha, beni göndermeyeceğini Fenerbahçe yönetimine de iletti ve konu kapandı." şeklinde konuştu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Darida, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 1 asist kaydetti.

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