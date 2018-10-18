Vitoria'da iki Türk hayal değil

EuroLeague heyecanı yine parkeleri kasıp kavurmaya başladı. Bu sezon, geride kalan sezona oranla çok daha sağlam ve ‘kazanma kültürünü’ tepeden tırnağa taşıyan 3 temsilci ile Avrupa sahnesindeyiz; Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe... Koç Obradoviç’in sarı lacivertli camiaya ve hatta tüm Türkiye’ye zamanla yerleştirmeyi başardığı basketbol kültürü, gelecek nesiller için şimdiden ilham kaynağı olmaya başladı.

Şahsım adına konuşacak olursam; Obradoviç gibi bir dünya markasının çalıştığı dönemde Türkiye’de gazeteci olmak dahi, kıymetini bilen için büyük bir şans...

ATAMAN VE ÇAKI’NIN YERİ APAYRI...

Obradoviç’in F.Bahçesi, müthiş sistemine iki ek yaptı; Lauvergne ve Ennis... ‘Thompson travması’ sonrası Lauvergne, seviye atlattı! F.Bahçe de, oturmuş yapısıyla doğal olarak kupanın en ciddi favorilerinden... Ve milli değerlerimiz Ergin Ataman ile Ahmet Çakı... Ataman, Anadolu Efes ruhunu tekrar ateşledi bile.... Efes, sezonun en ciddi F4 adaylarından oldu.Daçka’da da Çakı ve ekibi, ilk ‘kazanma kültürü adımı’nı önceki gün Buduçnost’u 71-63 yenerek attı. Basketbol otoriteleri, temsilcilerimizin Final Four şansını sizler için değerlendirdi.

ÜNAL ÖZÜAK: MAHŞETİN İKİ ATLISI!

F4 için Fenerbahçe’nin yanı sıra Efes’i de görmeyi düşlüyor ve “Neden olmasın” diyorum. Obradoviç, ‘bildiğimiz gibi’ ve Ataman da oldukça kararlı. Güçlü, donanımlı kadroları da bu savımı destekliyor. İki temsilcimiz de ilk hafta özelinde iyiydi. Yolları açık, çemberleri geniş olsun! Mahşerin bu iki atlısının yanında, Daçka da ilk yılı olmasına rağmen işi güzel götürüyor.

MURAT MURATHANOĞLU: ‘DUBLE’ ŞANSIMIZ YÜKSEK

Son yıllarda Final Four, 5-6 takım çevresinde dönüyor. Bu sene Baskonia ev sahibi ve tecrübelerime dayanarak söylersem 1 kontenjan, buldukları motivasyonla onların olur. Efes yüzde 30 bütçe artırdı ve moral olarak da ivme yakalayıp ‘ciddi aday’ hâline geldi. Bir kontenjanın da, F.Bahçe’ye gitmesi muhtemel. ‘Duble’ ihtimali için yüzde 100 diyemesem de şansımız yüksek...

ÖMER ONAN: ŞUBAT-MART GEÇİŞİ KRİTİK

Sezon yeni başladı. Takımları izlemek gerek. Özellikle şubat-mart geçişinde en formda olan ve sakatlık yaşamayanlar ayakta kalıyor. Ama F.Bahçe de, Efes de bütçe ve takım olarak F4’ün ciddi adayları... İçeride maç yitirmezlerse, adım adım Vitoria’ya gidebilirler. Darüşşafaka da çok iyi işler yapıyor ancak dezavantajları bütçe... Onların şansı olsa da, çok büyük diyemiyoruz.

BUĞRA UZAR: İKİ CİDDİ POTANSİYEL ADAY

EuroLeague’de en alternatifli ve kaliteli kadrolardan biri Efes’in... Her oyun tarzına yanıt verebilirler. Bu onları, kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir takım yapıyor. F.Bahçe ise Obradoviç’in sistemini daha da kusursuz yapacak iki transfer gerçekleştirdi. Sakatlık sorunu yaşanmazsa şampiyonluğun en büyük adayı olacaklardır. İki temsilcimiz de, F4 için çok ciddi potansiyele sahip...