Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriVitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?
GeriSpor Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
16.07.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?

Vitor Hugo, transfer gündeminde yer almasının ardından futbolseverlerin gündemindeki isim olmaya başladı. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi kulüplerinden Fiorentina'da geçirmiştir. Peki, Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

20 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vitor Hugo, kariyerine 2008 yılında Brezilya takımlarından Junior'da resmi olarak başlamış ve Santo Andre takımına transfer olmuştur.

2014 yılına kadar çeşitli takımlarda forma giydikten sonra, 2015 yılında Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Palmieras'a transfer olmuş ve bu transferin ardından İtalyan kulübü Fiorentina'nın dikkatini çekmiştir.

Bir süre izlendikten sonra 2017 yılında Fiorentina'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Vitor Hugo, stoper mevkisinde forma giymektedir. Sol ayağına hakim olan Vitor Hugo, 1,87 boyundadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?
Adana Demirspor'da Anthony Stokes sesleri! | Transfer haberleri...
Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar hakem listesinde yok
Futbolcuların yaşlılık halleri güldürdü