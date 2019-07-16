Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda oynadı?
Vitor Hugo, transfer gündeminde yer almasının ardından futbolseverlerin gündemindeki isim olmaya başladı. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezonu İtalya Ligi kulüplerinden Fiorentina'da geçirmiştir. Peki, Vitor Hugo kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
20 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vitor Hugo, kariyerine 2008 yılında Brezilya takımlarından Junior'da resmi olarak başlamış ve Santo Andre takımına transfer olmuştur.
2014 yılına kadar çeşitli takımlarda forma giydikten sonra, 2015 yılında Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Palmieras'a transfer olmuş ve bu transferin ardından İtalyan kulübü Fiorentina'nın dikkatini çekmiştir.
Bir süre izlendikten sonra 2017 yılında Fiorentina'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Vitor Hugo, stoper mevkisinde forma giymektedir. Sol ayağına hakim olan Vitor Hugo, 1,87 boyundadır.
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