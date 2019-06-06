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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.06.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Visca transferinde son dakika! Bayram hediyesi...

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Visca transferinde son dakika! Bayram hediyesi...

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte yeni takımı en çok merak edilen isim Edin Visca... Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesiyle birlikte gözlerin çevrildiği Boşnak yıldız için görüşmeler de başladı.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Başkan Fikret Orman, Başakşehir’e bayram sonrası teklif yapacak. Kartal, Visca için tüm şartları zorlama kararı aldı. Bu transfer için 3 milyon Euro+takas teklifinin yapılması bekleniyor.

Beşiktaş Edin Visca'nın transferi için şartları zorlama kararı aldı.... Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızını listesine alan Siyah-Beyazlı yönetim Edin Visca'nın yüksek bonservisine rağmen bu transfer için tüm adımları atarak Visca'yı kadroya katmayı planlıyor.

Beşiktaştan son dakika transfer haberi Dünyaca ünlü yıldız...
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberi! Dünyaca ünlü yıldız...

AVCI, ORMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Abdullah Avcı'nın Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede, "Edin Visca gibi bir oyuncuyu elbette takımda görmek isterim. Eğer maddi şartlarda anlaşırsanız bu transferi gerçekleştirin" dediği öğrenildi.

PARA+TAKAS TEKLİFİ YAPILACAK

Bu gelişmenin ardından Başkan Fikret Orman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bayram sonrası bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Bu görüşmede para+takas teklifinin yapılması bekleniyor.

GÖZLER B.ŞEHİR'İN CEVABINDA

Beşiktaş'ın Visca için 3 milyon Euro ile birlikte takasta kullanılabilecek Lens, Medel, Mirin gibi isimleri teklif edeceği öne sürüldü. Beşiktaş ile iyi ilişkiler içinde olan Gümüşdağ'ın vereceği cevap merak konusu.

Sezona damga vuran isim Mbappe'nin performansını hatırlayalım;

Visca transferinde son dakika Bayram hediyesi...

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