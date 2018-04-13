Visca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVisca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı
GeriFutbol Visca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
13.04.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Visca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Visca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, Avrupa’nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor. 14 asisti bulunan başarılı orta saha, bu alanda Messi ve Neymar gibi yıldızları da geride bırakmış durumda.

Uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı terleten ve Başakşehir’e geldiği günden bu yana takımın hücum yollarındaki etkili isimlerinden biri olan Visca, bu sezona ise yaptığı asistlerle damga vuruyor. Aynı zamanda kariyerinin de en fazla asist yaptığı dönemini yaşayan Boşnak sporcu, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 maçın 27’sinde forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda atılan gollerin 14’ünün pasını verdi. 5 defa da rakip ağlara havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, her müsabakada olduğu gibi turuncu-lacivertli takımın ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray mücadelesinde de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın en önemli silahı olarak ön plana çıkacak.

Avrupa’da Bruyne ile yarışıyor

Visca, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da asist kralı olmak için zorlu bir yarış halinde. Başakşehirli oyuncu, Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga’da en fazla asist yapan oyucular arasında ikinci sırada bulunuyor.

Manchester City’nin 26 yaşındaki futbolcusu Kevin De Bruyne, adı geçen ligler içerisinde 15 asistle zirvede yer alıyor. Belçikalıyı 14 asistle Başakşehirli Edin Visca takip ediyor. Sezon başında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Neymar’ın da 13 asisti bulunuyor. Brezilyalı yıldızı yine 13’er asist ile Augsburg’da oynayan Philipp Max ve Barcelona’da top koşturan Lionel Messi takip ediyor. Lazio’nun 25 yaşındaki forveti Luis Alberto’nun ise 11 asisti bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yok böyle maç! Son 30 saniyede bakın neler oldu...

Taraftar seçim istemiyor ama... G.Saray başkanları sözünü tutar

Fener’e Janssen müjdesi