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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.02.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Visca: 'Hedef şampiyonluk! Robinho beni onurlandırdı...'

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Visca: 'Hedef şampiyonluk! Robinho beni onurlandırdı...'

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçta takım arkadaşı Robinho'nun "kramponunu silmesinin" kendisini onurlandırdığını ifade etti.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, Visca'nın pasını gole çevirip takımını 2-0 öne geçirdikten sonra gol sevincini Bosnalı futbolcunun kramponu siliyor gibi yaparak yaşamıştı.

Bosna Hersek medyasında da geniş yer bulan bu fotoğrafı yorumlayan Visca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür bir gol sevincinin kendiliğinden geliştiğini belirterek, "Ben golün asistini yaptım, o da Brezilya usulünce teşekkür etti." dedi.

"Mükemmel bir futbolcu" olarak nitelendirdiği Robinho'nun kendiliğinden gelişen bu kutlamada kramponunu silerek kendisini onurlandırdığını söyleyen Visca, "Robinho ve onun kariyeri hakkında çok konuşmaya gerek yok. Futbolun her saniyesini anlıyor. Geçen maçta da o benim golümü hazırlamıştı. Robinho gerçekten büyük bir futbolcu." diye konuştu.

Şampiyonluk yolundaki en yakın rakipleri Galatasaray'ın 8 puan önünde olmalarını da değerlendiren Visca, "Aradaki fark önemli, ama geçen iki sezonun son 5-6 haftasında şampiyonluğu kaybettiğimizi unutmayalım. Bu sezon daha tecrübeli ve dikkatliyiz. 8 puanlık fark güzel, ama maç maç düşünürsek hedefimize ulaşabiliriz. Harika bir takımız ve iyi futbol oynuyoruz. Dikkatli ve motive olmalıyız, zira büyük takımlar hızlı bir şekilde yarışa dönebilir. Futbolda her
şey mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki sezonda yapılan hataları tekrarlamayacaklarına inandığını söyleyen Visca, sezon sonunda nihayet Türkiye şampiyonu olmak istediklerini ifade etti.

Kendi performansını da değerlendiren Bosnalı futbolcu, "Performansımdan memnunum. Harika hissediyorum. Sezon sonuna kadar daha da iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum, zira takım olmak en önemlisi." yorumunda bulundu.

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