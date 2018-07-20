Visca değerine değer kattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVisca değerine değer kattı
GeriFutbol Visca değerine değer kattı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
20.07.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Visca değerine değer kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Visca değerine değer kattı

Medipol Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Edin Visca, her geçen sezon üzerine koyarak devam ettiği başarılı performansıyla adeta değerine değer kattı. 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10 milyon Euro.

Medipol Başakşehir forması altında yedinci sezonunu geçiren ve görev aldığı her dönemde takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Edin Visca, kariyerinin zirvesine ulaşmış durumda.

Geride kalan 2017-2018 sezonunda turuncu-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki kilit ismi olmayı başaran ve toplamda 43 maçta 14 gol, 17 asistlik bir performans sergileyen Visca, özellikle yaptığı asistlerle Avrupa’nın önemli yıldızlarının önünde yer almıştı.

Boşnak futbolcu, çizdiği bu yükselen grafikle değerini de katladı.

Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’e yeniden 'merhaba' dediği 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro’luk bir piyasa değerine sahip olan başarılı orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan fazla arttırarak tam 10 milyon Euro yaptı.

BAŞAKŞEHİR’İN EN DEĞERLİSİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın değişilmezleri arasında yer alan Edin Visca, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün de en değerli oyuncusu konumunda.

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro ile bu alanda zirvede yer alan tecrübeli futbolcuyu 4’er milyon Euro ile Arda Turan ve Riad Bajic takip ediyor.

Şu anda turuncu-lacivertlilerin adeta göz bebeği olan Visca için Avrupa’dan ve Türkiye’den birçok kulüp Başakşehir’in kapısını çalıyor.

Olası bir transfer durumunda takımına büyük bir maddi kaynak sağlayacak olan Bosna-Hersekli yıldız, şimdilik kulübüyle yola devam edecekmiş gibi duruyor.

SÜPER LİG’DE İLK 5’E GİRDİ

Geçtiğimiz sezon yaptığı 16 asistle ligin asist kralı unvanının sahibi olan Visca, aynı zamanda Süper Lig’in en değerli futbolcuları arasında da ilk 5’te yer alıyor.

12’şer milyon Euro ile Yusuf Yazıcı, Giuliano ve Vida’yı 10 milyon Euro ile Visca ve Galatasaray’ın yeni transferi Onyekuru takip ediyor.

Geçen sezonki performans istatistiklerine baktığımızda turuncu-lacivertli futbolcu, ilk üç sırada yer alan söz konusu oyuncuların hepsinden daha fazla asist yapmış durumda.

Visca, skor üretmede ise 15 gollü Giuliano’nun sadece bir gol gerisinde bulunuyor.

BOSNA-HERSEK’İN KIYMETLİLERİ ARASINDA

Edin Visca, Süper Lig’in yanı sıra ülkesi Bosna-Hersek’in de en kıymetli futbolcuları arasında.

28 yaşındaki oyuncu, Bosna Milli Takımı’nda beraber top koşturduğu ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan takım arkadaşlarıyla birlikte Boşnak futbolunun değerini arttıran isimlerin içinde yer alıyor.

Juventus’un başarılı orta sahası Pjanic, 65 milyon Euro ile Boşnakların piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

Bu futbolcuyu 25 milyon Euro ile Roma’nın 32 yaşındaki forveti Edin Dzeko takip ediyor.

Arsenal’in 25 yaşındaki sol beki Kolasinac 18 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alırken, Medipol Başakşehirli Visca ise 10 milyon Euro ile ülkesinin en değerli dördüncü futbolcusu.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın! 

En Çok Oynanan Bahis
  • 169Jagellonia - Lechia Gdansk
    4
    2,5Üst
    1,80
    2549kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalyaspor, Fortuna Sittard’ı tek golle yendi

Visca değerine değer kattı

Bursaspor Başkanı Ali Ay: Bursaspor'un kulübesinde servet 'yatıyor'

Günün iddaa bankosu Romanya'dan!