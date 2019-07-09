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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Viribus "doping" operasyonu! 234 kişi tutuklandı...

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Viribus "doping" operasyonu! 234 kişi tutuklandı...

Avrupa genelinde düzenlenen doping operasyonunda 234 kişinin tutuklandığı ve 3.8 milyon euro değerindeki doping maddesine el konulduğu açıklandı.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla ilgili İtalya'nın başkenti Roma'da basına verilen bilgilerde, 2018 yılından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında binden fazla kişinin sorgulandığı kaydedildi.

Yasa dışı doping maddesi üreten ve satan 17 suç örgütünün ortaya çıkarıldığını kaydeden Europol yetkilileri, doping içeren maddeler yapan, yasa dışı 9 laboratuvarın da kapatıldığını belirtti.

Ayrıca uluslararası operasyon kapsamında doping testi yapılan 600 atletten 19'unda pozitif sonuç çıktığı ifade edildi.

"Viribus" adı verilen doping operasyonuna AB ülkeleri dışında ABD, İsviçre, Arnavutluk, Ukrayna, Kolombiya, Karadağ, Moldava, İzlanda, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan güvenlik birimlerinin de katıldığı, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nin (OLAF) de destek verdiği bilgisi paylaşıldı. 

Viribus doping operasyonu 234 kişi tutuklandı...

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