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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Virajı döndük

Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com
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Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com

Antalya’mız için ölüm kalım maçıydı. Ligin en kritik virajına girerken ya düzlüğe doğru yol alacaktık yada biraz daha uçuruma doğru yaklaşacaktık.

Cumartesi saat 16 maçı olmasına ve sıcağa rağmen tribünler dolu sahada oyuncuların duruşu kendine güvenli ve inanmış.

Hep söylüyoruz inanmak başarmanın başlangıcı.. Sezon başından beri inancını hic kaybetmeyen ve takıma destek olan taraftarın inancı artık futbolcularda da hissediyoruz.

Hamza hoca da inadından vazgeçerek geçen hafta cezalılar sayesinde bulduğu doğru kadroyu sahaya sürünce Antalya’mız da Bursa’yı sahadan sildi süpürdü...
Jevtovic'in takıma kattığı hareket ve enerji...

Deniz Kadah’ın kendini hatırlaması ve kalitesine yakışır golü...

Ve ligin en kritik virajını güvenle ve rahatça döndük. Şimdi hedef düzlüğe çıkmaya başlamışken gaza basıp rahata ulaşmak.

İstenmeyen not: Biz yazmaktan yorulduk Sakıb taraftarla diyaloğa girmekten bıkmadı. Ve yine özür dileyip taraftara kendini anlattı. Takım iyi giderken yaşanan bu diyalogların kimseye faydası yok. Bu konuda birileri müdahale etmezse bir gün işin sonu kötüye gidecek.

 

Fahrettin Kayan
Fahrettin Kayan
fahrettinkayan@hotmail.com
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