Virajı döndük
Antalya’mız için ölüm kalım maçıydı. Ligin en kritik virajına girerken ya düzlüğe doğru yol alacaktık yada biraz daha uçuruma doğru yaklaşacaktık.
Cumartesi saat 16 maçı olmasına ve sıcağa rağmen tribünler dolu sahada oyuncuların duruşu kendine güvenli ve inanmış.
Hep söylüyoruz inanmak başarmanın başlangıcı.. Sezon başından beri inancını hic kaybetmeyen ve takıma destek olan taraftarın inancı artık futbolcularda da hissediyoruz.
Hamza hoca da inadından vazgeçerek geçen hafta cezalılar sayesinde bulduğu doğru kadroyu sahaya sürünce Antalya’mız da Bursa’yı sahadan sildi süpürdü...
Jevtovic'in takıma kattığı hareket ve enerji...
Deniz Kadah’ın kendini hatırlaması ve kalitesine yakışır golü...
Ve ligin en kritik virajını güvenle ve rahatça döndük. Şimdi hedef düzlüğe çıkmaya başlamışken gaza basıp rahata ulaşmak.
İstenmeyen not: Biz yazmaktan yorulduk Sakıb taraftarla diyaloğa girmekten bıkmadı. Ve yine özür dileyip taraftara kendini anlattı. Takım iyi giderken yaşanan bu diyalogların kimseye faydası yok. Bu konuda birileri müdahale etmezse bir gün işin sonu kötüye gidecek.
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