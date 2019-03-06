Vinicius Junior 2 ay yok
Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid - Ajax mücadelesinde acı içinde oyundan çıkan Vinicius Junior, sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Ajax maçında sakatlanan Vinicius Junior, sahalardan en az iki ay uzak kalacak.
Bağlarında yırtık bulunduğu açıklanan Brezilyalı futbolcu, mücadelede acı çekerek yerde kalmıştı.
18 yaşındaki futbolcu yaz ayında Flamengo'dan 45 milyon Euro'ya transfer edildi ve takımda 28 maça çıkarak dört gol kaydetti.
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