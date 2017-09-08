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Vincent Janssen kimdir, kaç yaşında? Nerede oynuyor?

Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmasının ardından futbolseverlerin yakın markajına alındı. Genç yaşı ve kariyeri ile merak konusu olan Vincent Janssen, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe için forma terletecek. Peki, Vincent Janssen kimdir, kaç yaşındadır? İşte, genç futbolcuyla ilgili detaylı bilgiler

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Vincent Janssen, 15 Haziran 1994 tarihinde Hollanda'nın Heesch kentinde dünyaya gelmiştir.

Futbola 6 yaşındayken SV TOP adlı kulüpte başlayan Janssen, 8 yaşında TOP Oss ve 12 yaşında NEC Nijmegen formalarını giymiştir. 15 yaşında Feyenoord tarafından keşfedilen genç yetenek, 2013 yılında Almere City kulübüne bonservissiz bir şekilde transfer olmuştur.

Almera City'de 2 yıl top koşturduktan sonra AZ Alkmaar'a 500 bin Euro bedelle transfer olan oyuncu, 2 yıl sonra 22 milyon Euro'ya Tottenham forması giymeye başlamıştır.

Sanstrafor mevkisinde forma giyen ve tam adı Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen olan 1,85 boyundaki genç futbolcu, sol ayağına hakimdir.

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