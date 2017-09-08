Vincent Janssen kimdir, kaç yaşında? Nerede oynuyor?

Vincent Janssen, 15 Haziran 1994 tarihinde Hollanda'nın Heesch kentinde dünyaya gelmiştir.
Futbola 6 yaşındayken SV TOP adlı kulüpte başlayan Janssen, 8 yaşında TOP Oss ve 12 yaşında NEC Nijmegen formalarını giymiştir. 15 yaşında Feyenoord tarafından keşfedilen genç yetenek, 2013 yılında Almere City kulübüne bonservissiz bir şekilde transfer olmuştur.
Almera City'de 2 yıl top koşturduktan sonra AZ Alkmaar'a 500 bin Euro bedelle transfer olan oyuncu, 2 yıl sonra 22 milyon Euro'ya Tottenham forması giymeye başlamıştır.
Sanstrafor mevkisinde forma giyen ve tam adı Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen olan 1,85 boyundaki genç futbolcu, sol ayağına hakimdir.