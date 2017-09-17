Vincent Janssen: '' Harika bir iş çıkardık''

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, 3-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu belirten Hollandalı golcü : "Mutluyum bu akşam performansımızdan dolayı. Harika bir iş çıkardık. 15. dakika civarı 1-0 öne geçtik. Golden sonra biraz zorlandık. Golü yememize rağmen 2-1'i bulduk. Böyle girmek önemliydi devreye. İkinci yarıda da golü bulup galibiyeti elde ettik.'' şeklinde konuştu.

Taraftarı mutlu etmek istediğini belirten golcü oyuncu :"Taraftarların benim için komple bir golcü demesi beni mutlu ediyor. Ben kulüp ve onlar için oynuyorum. Bu takım için önemli olmak istiyorum. İşimi yapıyorum." dedi.