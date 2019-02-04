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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.02.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Vincent Janssen geri dönüyor...

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Vincent Janssen geri dönüyor...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Tottenham Hotspur'a geri dönen Hollandalı golcü Vincent Janssen'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tottenham Hotspur'un Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ancak sözleşmesi bittikten sonra geri gönderilmişti.

Ayağındaki sakatlıktan dolayı uzun bir süre forma giyemeyen 24 yaşındaki Hollandalı golcü, sahalara bu yılın başında Tottenham'ın U-23 takımıyla geri dönmüştü.

Ocak ayında kendisine kulüp bulamadığı için Londra ekibinde kalmaya devam eden Janssen'le ilgili büyük bir sürpriz yaşandı.

Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, yıldız isimle ilgili yaptığı son açıklamada "Janssen, bundan sonra A takım kadrosunda olacak. Bu, benim kararım. Bu sayede diğer herkes gibi oynama şansı bulacak." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Newcastle United ile oynanan maçta kadroda yer almayan Janssen'in Leicester City karşılaşmasında yedek soyunması bekleniyor.

 

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