Vincent Janssen geri döndü, kritik gol son dakikalarda geldi
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vincent Janssen 611 gün sonra Premier Lig'e geri döndü, Tottenham galibiyeti 88'de elde etti.
İngiltere Premier Lig'in 35. maçında Tottenham, ecel terleri döktüğü maçta Brighton'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Tottenham'ın yeni stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, kapalı konuk ekip savunmasını aşmakta bir hayli zorlandı.
Kilit açılamayınca geçen sezon Fenerbahçe'de forma giye Vincent Janssen 80. dakikada Lucas Moura'nın yerine oyuna dahil oldu.
Tottenham'a galibiyeti getiren gol 88. dakikada Christian Eriksen'den geldi. Janssen de tam 611 gün sonra Tottenham formasıyla Premier Lig maçına çıktı.
Ev sahibi ekip, bu galibiyetiyle birlikte puanını 70'e yükseltti. Brighton ise 34 puanla 17. sırada kaldı.
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