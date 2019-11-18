Vincent Aboubakar'ın büyük düşüşü! 90 dakikayı kaldırmıyor...
Bu sezon Porto'da oynayamayan ve sezon başında Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vincent Aboubakar için yeni açıklama geldi.
Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ın sezon başında tekrar kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için ülkesi Kamerun'dan açıklama geldi.
Porto'da forma giyemeyen Aboubakar, Kamerun'da da bekleneni veremedi...
Kamerun Milli Takım hocası Antonio Conceiçao, Ruanda'yı 1-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan golcü oyuncu için konuştu.
''İKİNCİ YARIYI KALDIRAMADI''
Portekizli teknik direktör, ''İlk yarıda fena değildi ama fiziksel olarak ikinci yarıyı kaldıramadı. Daha çok çalışması lazım.'' diye konuştu.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Porto'da sadece 2 maça çıkabilmişti.
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