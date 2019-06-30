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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
30.06.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Vincent Aboubakar transfer tamam! Türkiye'ye... | Son dakika transfer haberleri...

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Vincent Aboubakar transfer tamam! Türkiye'ye... | Son dakika transfer haberleri...

 Cim Bom’da gündem Vincent Aboubakar... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla kalitesini kanıtlayan, ardından tekrar kulübü Porto’ya dönen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen patlamayı yapamayan Aboubakar’ı gözüne kestirdi.

27 yaşındaki santrforla görüşme yapan Galatasaray Yönetimi, “Siz anlaşırsanız ben gelmeye hazırım” diyen Kamerunlu golcünün transferi için düğmeye bastı. Aslan, geçen sezon Portekiz Ligi’nde sadece 8 maça çıkabilen Aboubakar’ı tıpkı Beşiktaş gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Satın alma opsiyonu da var

Galatasaray’ın planları arasında, Aboubakar’ı kiralarken golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu da kontrata eklemek var. Porto ile yapılacak görüşmelerde bu opsiyon konusunda da pazarlıklar yapılacak. Sarı-Kırmızılılar, Aboubakar transferinin gerçekleşmesi halinde, Kamerunlu yıldızın arkasına bir yabancı bir de yerli golcü takviyesi daha yapacak.

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