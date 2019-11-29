Vincent Aboubakar şov yaptı! Porto...
Vincent Aboubakar, Young Boys deplasmanında iki gol birden attı ve Porto'ya galibiyeti getirdi.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. hafta maçında Young Boys ile Porto karşıya karşıya geldi.
Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan isim Porto oldu.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 75. ve 79. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 6. dakikada Christian Fassnacht'tan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Porto puanını 7'ye yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. Young Boys ise aynı puanla 3. basamağa geriledi.
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