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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Vincent Aboubakar, Portekiz'de istenmeyen adam ilan edildi

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Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar için işler yolunda gitmiyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Portekiz ekibinde Kamerunlu futbolcusu Portekiz basını tarafından kampın en kötü ismi olarak gösterildi.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren 27 yaşındaki futbolcu Porto'ya döndükten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 41 karşılaşma kaçırdı.

Portekiz basınınde yer alan haberlere göre, yeni sezonda kendini yeniden ispatlamak isteyen Aboubakar hazırlık kampında formsuzluğu ile dikkat çekerken, eski halinden uzak bir görüntü çiziyor.

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Aboubakar'ın teknik direktör Sergio Conceiçao'nun gözüne giremediği belirtilirken, hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelere dikkat çekildi.

Kamerunlu futbolcu takımının Fulham, Betis Getafe maçlarında sadece 19 dakika süre alabilirken, Monaco karşılaşmasında süre alamadı.

Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu forveti kadroda düşünmediği ve Porto'nun forveti satış listesine koyduğu ileri sürüldü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Portekiz ekibinin bonservisiyle birlikte satmak istediği golcü futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüplere kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

Vincent Aboubakar transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Vincent Aboubakar, Portekizde istenmeyen adam ilan edildi

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Vincent Aboubakar, Portekizde istenmeyen adam ilan edildi

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