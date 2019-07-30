Vincent Aboubakar, Portekiz'de istenmeyen adam ilan edildi
Porto'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar için işler yolunda gitmiyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Portekiz ekibinde Kamerunlu futbolcusu Portekiz basını tarafından kampın en kötü ismi olarak gösterildi.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren 27 yaşındaki futbolcu Porto'ya döndükten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 41 karşılaşma kaçırdı.
Portekiz basınınde yer alan haberlere göre, yeni sezonda kendini yeniden ispatlamak isteyen Aboubakar hazırlık kampında formsuzluğu ile dikkat çekerken, eski halinden uzak bir görüntü çiziyor.
Aboubakar'ın teknik direktör Sergio Conceiçao'nun gözüne giremediği belirtilirken, hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelere dikkat çekildi.
Kamerunlu futbolcu takımının Fulham, Betis Getafe maçlarında sadece 19 dakika süre alabilirken, Monaco karşılaşmasında süre alamadı.
Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu forveti kadroda düşünmediği ve Porto'nun forveti satış listesine koyduğu ileri sürüldü.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Portekiz ekibinin bonservisiyle birlikte satmak istediği golcü futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüplere kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
Vincent Aboubakar transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
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