Vince Carter, Jordan ve Kobe'yi solladı
Yıldız basketbolcu Vince Carter, NBA takımlarından Atlanta Hawks ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Geçen sezon da Hawks forması giyen ve 7.4 sayı, 2.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 42 yaşındaki basketbolcu böylece NBA’de üst üste 22. sezonunu yaşayacak. Carter böylece e lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu unvanını tek başına ele geçirecek. Carter, NBA’de 21 sezon görev yapan Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Garnett ve Kevin Willis’i geride bırakacak.
Efsanevi basketbolculardan Kobe Bryant 20, Michael Jordan ise 15 sezon NBA’de forma giymişti.
Vince Carter 1998 draftında Golden State Warriors tarafından 5. sırada seçilmiş ancak burada hiç oynamadan, üstüne para verilerek Antawn Jamison’a karşılık Toronto Raptors’a takas edilmişti.
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